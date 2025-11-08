Crise de la démocratie et fractures sociales, avec Marcel Gauchet Musée de Bretagne Rennes

gratuit

Historien et philosophe, Marcel Gauchet interroge la crise actuelle de la démocratie pour aider à penser l’avenir.

Le « nouveau monde » est déconcertant, et la crise politique qui affecte l’Occident en est un des aspects les plus troublants : elle touche une démocratie dont les principes sont plébiscités, mais dont le fonctionnement semble ne plus satisfaire les peuples. Marcel Gauchet explore les origines de la crise néolibérale et tente de cerner les conditions d’une bonne marche de notre régime.

Un rendez-vous Grands animée par Kévin Cappelli suivie d’une séance de dédicaces de _Le nœud démocratique. Aux origines de la crise néolibérale_ (éd. Gallimard) avec la librairie Le Failler.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-08T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-08T16:30:00.000+01:00

1



Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine