Crise en quarantaine, TerraViva – Espace socioculturel, Venerque

Crise en quarantaine Vendredi 24 avril, 20h30 TerraViva – Espace socioculturel Haute-Garonne

Billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00

Leur seul point commun, c’est le 15 Avril ! La date de leur quarantième anniversaire… Leur destinée va basculer, un mois plus tôt, lorsque le gouvernement va annoncer le confinement !​

Fred n’entend pas se plier aux règles sous la surveillance étroite de Michel qui compte bien lui faire respecter les décisions gouvernementales.​ Cette joute de voisinage va donner naissance à des scènes hilarantes mais aussi des surprises inattendues…

TerraViva – Espace socioculturel Venerque Venerque 31810 Haute-Garonne Occitanie https://www.venerque.fr/espace-socio-culturel/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/terraviva-saison-culturelle/product/crise-en-quarantaine »}] https://billetterie.festik.net/terraviva-saison-culturelle/product/crise-en-quarantaine

Fred et Michel, 2 voisins que tout oppose ne partagent que la haie qui sépare leurs jardins. Fred mène une vie totalement débridée alors que le quotidien de Michel est réglé comme une horloge.​ Théâtre Comédie