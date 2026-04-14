Crise en quarantaine, TerraViva – Espace socioculturel, Venerque
Crise en quarantaine, TerraViva – Espace socioculturel, Venerque vendredi 24 avril 2026.
Crise en quarantaine Vendredi 24 avril, 20h30 TerraViva – Espace socioculturel Haute-Garonne
Billetterie en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T22:00:00+02:00
Leur seul point commun, c’est le 15 Avril ! La date de leur quarantième anniversaire… Leur destinée va basculer, un mois plus tôt, lorsque le gouvernement va annoncer le confinement !
Fred n’entend pas se plier aux règles sous la surveillance étroite de Michel qui compte bien lui faire respecter les décisions gouvernementales. Cette joute de voisinage va donner naissance à des scènes hilarantes mais aussi des surprises inattendues…
TerraViva – Espace socioculturel Venerque Venerque 31810 Haute-Garonne Occitanie https://www.venerque.fr/espace-socio-culturel/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/terraviva-saison-culturelle/product/crise-en-quarantaine »}] https://billetterie.festik.net/terraviva-saison-culturelle/product/crise-en-quarantaine
Fred et Michel, 2 voisins que tout oppose ne partagent que la haie qui sépare leurs jardins. Fred mène une vie totalement débridée alors que le quotidien de Michel est réglé comme une horloge. Théâtre Comédie