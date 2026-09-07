« Crise majeure ou événement météorologique extrême : comment la Place financière se prépare-t-elle à faire face aux chocs d’origine opérationnelle ? », Amphithéâtre Jean Moulin, Périgueux

Informations pratiques

« Crise majeure ou événement météorologique extrême : comment la Place financière se prépare-t-elle à faire face aux chocs d’origine opérationnelle ? » Vendredi 18 septembre, 18h30 Amphithéâtre Jean Moulin Dordogne

Gratuit. 200 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Cyberattaques, pandémies, crises majeures, risques technologiques ou événements météorologiques extrêmes : comment la place financière se prépare-t-elle à faire face aux chocs d’origine opérationnelle ?

Cette conférence vous invite à découvrir le rôle du Groupe de Place Robustesse, les mécanismes de gestion de crise et les exercices de préparation menés avec les acteurs financiers. Elle présentera également les travaux conduits à l’échelle européenne et internationale pour renforcer la résilience du secteur.

Un éclairage particulier sera enfin apporté sur les dispositifs de résilience de la Banque de France, institution essentielle à la stabilité financière.

Amphithéâtre Jean Moulin 12 avenue Georges Pompidou 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine https://my.weezevent.com/comment-la-place-financiere-se-prepare-t-elle-a-faire-face-aux-chocs [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1028, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Cyberattaques, pandu00e9mies, crises majeures, risques technologiques ou u00e9vu00e9nements mu00e9tu00e9orologiques extru00eames : comment la Place financiu00e8re se pru00e9pare-t-elle u00e0 faire face aux chocs d’origine opu00e9rationnelle ? Cette confu00e9rence vous permettra de du00e9couvrir le ru00f4le du Groupe de Place Robustesse, les mu00e9canismes de gestion de crise et les exercices de pru00e9paration menu00e9s avec les acteurs financiers, ainsi que les travaux europu00e9ens et internationaux visant u00e0 renforcer la ru00e9silience du secteur. Un u00e9clairage sera u00e9galement apportu00e9 sur les dispositifs de ru00e9silience de la Banque de France, institution clu00e9 de la stabilitu00e9 financiu00e8re. », « html »: «

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