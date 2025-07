Crisis : dans les coulisses d’un affrontement historique Musée de Bretagne Rennes

Crisis : dans les coulisses d’un affrontement historique Musée de Bretagne Rennes Dimanche 19 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

En juin 1963, le Président John F. Kennedy doit faire face à l’un des conflits les plus explosifs de son administration.

En dépit d’une décision judiciaire fédérale, le Gouverneur Wallace empêche deux étudiants deux étudiant·es afro-américain·es, Vivian Malone et James Hood, d’entrer à l’université d’Alabama. Robert Drew, pionnier du cinéma direct américain, s’invite avec sa caméra au sein des négociations auprès de chaque partie, alors que la crise prend de l’ampleur.

Un doc du Dimanche suivi d’une rencontre. En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne, dans le cadre du cycle _America America._ (Robert Drew, 52 min, 1963, vostfr)

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine