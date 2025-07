Critérium cycliste Seebach

Critérium cycliste Seebach samedi 23 août 2025.

Critérium cycliste

Place de la Mairie Seebach Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-08-23 13:00:00

fin : 2025-08-23 20:00:00

2025-08-23

À l’occasion de cette première édition, venez nombreux encourager les cyclistes !

Vin d’honneur dès 19h30. 0 .

Place de la Mairie Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 7 78 54 74 92 schmitt.jm67250@gmail.com

English :

Come and cheer on the cyclists!

German :

Anlässlich dieser ersten Ausgabe kommen Sie zahlreich, um die Radfahrer anzufeuern!

Italiano :

Venite a fare il tifo per i ciclisti!

Espanol :

Ven a animar a los ciclistas

