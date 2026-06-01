Valframbert

Critérium d’Alençon

Rue des Violettes Valframbert Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:00:00

fin : 2026-06-24 22:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Critérium d’Alençon

Le 24 juin 2026

Spectacle garanti le mercredi 24 juin dans les rues du centre-ville pour le critérium d’Alençon !

De 20 h à 22 h, le Grand prix cycliste de la Ville d’Alençon, l’épreuve cycliste amateur de l’Union Cycliste Alençon Damigny (UCAD), fait son retour sur le même parcours que l’an dernier. En hyper-centre, avec un départ et une arrivée rue Alexandre 1er, le parcours sera à emprunter 50 fois pour une distance totale de 70 km.

Environ 70-80 coureurs, de niveau régional, sont attendus pour cet événement entièrement gratuit. .

Rue des Violettes Valframbert 61250 Orne Normandie +33 2 33 29 69 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Critérium d’Alençon

L’événement Critérium d’Alençon Valframbert a été mis à jour le 2026-06-10 par OT CUA ALENCON