Critérium de la Première Neige (Coupe du monde de ski alpin Femmes) Val-d’Isère

Critérium de la Première Neige (Coupe du monde de ski alpin Femmes)

Piste Coupe du Monde OK Val-d’Isère Savoie

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

2025-12-20

Epreuve incontournable de la coupe du monde de ski alpin et grand rendez-vous de début de saison, Val d’Isère réunit depuis 1955, les meilleures skieuses de la planète pour cette compétition.

Piste Coupe du Monde OK Val-d’Isère 73150 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 06 03 49 info@valsport.org

English : Critérium de la Première Neige (Women’s Alpine Skiing World Cup)

An unmissable event in the Alpine Skiing World Cup and a major start-of-season event, Val d’Isère has brought together the best skiers on the planet for this competition since 1955.

German :

Val d’Isère ist ein unumgängliches Rennen des alpinen Skiweltcups und ein wichtiger Termin zu Beginn der Saison. Seit 1955 treffen sich hier die besten Skifahrerinnen der Welt zu diesem Wettbewerb.

Italiano : Critérium de la Première Neige (Coppa del Mondo di sci alpino femminile)

Evento imperdibile della Coppa del Mondo di sci alpino e appuntamento immancabile di inizio stagione, Val d’Isère riunisce dal 1955 le migliori sciatrici del pianeta per questa competizione.

Espanol :

Prueba clave de la Copa del Mundo de esquí alpino y gran acontecimiento del inicio de la temporada, Val d’Isère reúne desde 1955 a las mejores esquiadoras del mundo en esta competición.

