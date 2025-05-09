Critérium de la Première Neige (Coupe du monde de ski alpin Hommes) Rue de la Face Val-d’Isère

Critérium de la Première Neige (Coupe du monde de ski alpin Hommes)

Rue de la Face Bas de la Face de Bellevarde Val-d’Isère Savoie

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Epreuve incontournable de la coupe du monde de ski alpin et grand rendez-vous de début de saison, Val d’Isère réunit depuis 1955, les meilleurs skieurs de la planète pour cette compétition.

Rue de la Face Bas de la Face de Bellevarde Val-d’Isère 73150 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 06 03 49 info@valsport.org

English : Critérium de la Première Neige (Men’s Downhill Skiing World Cup)

An unmissable event in the Alpine Skiing World Cup and a major start-of-season event, Val d’Isère has brought together the best skiers on the planet for this competition since 1955.

German :

Val d’Isère ist ein unumgängliches Rennen des alpinen Ski-Weltcups und ein wichtiger Termin zu Beginn der Saison.

Italiano : Critérium de la Première Neige (Coppa del Mondo di sci alpino maschile)

Evento imperdibile della Coppa del Mondo di sci alpino e grande appuntamento di inizio stagione, Val d’Isère riunisce dal 1955 i migliori sciatori del mondo per questa competizione.

Espanol :

Prueba clave de la Copa del Mundo de Esquí Alpino y gran acontecimiento del inicio de la temporada, Val d’Isère reúne desde 1955 a los mejores esquiadores del mundo en esta competición.

