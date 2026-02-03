Critérium départemental des jeunes cyclotouristes Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé
Boulevard de la Forêt d’Andaine Base de loisirs La Ferté Macé Orne
Début : 2026-03-28 07:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
2026-03-28
Les cyclotouristes d’Andaine organisent le Samedi 28 mars 2026:
• Le Concours Départemental d’éducation routière ouvert aux jeunes à partir de 6 ans et jusqu’à 12 ans
• Le Critérium Départemental du Jeune Cyclotouriste pour les jeunes ayant de 12 à 18 ans .
Boulevard de la Forêt d’Andaine Base de loisirs La Ferté Macé 61600 Orne Normandie claude.robillard@ffvelo.fr
