Critérium des Cévennes 2025 Le Vigan
Critérium des Cévennes 2025 Le Vigan jeudi 23 octobre 2025.
Critérium des Cévennes 2025
Le Vigan Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 08:00:00
fin : 2025-10-26 19:00:00
Date(s) :
2025-10-23
Enraciné dans la tradition sportive et festive du sport automobile et du territoire gardo-héraultais, le Critérium des Cévennes met le cap sur sa 66ème édition.
Le Vigan 30120 Gard Occitanie +33 4 67 81 00 99 asa.herault@orange.fr
English :
Rooted in the sporting and festive tradition of motor sport and the Gardo-Hérault region, the Critérium des Cévennes is heading for its 66th edition.
German :
Das Critérium des Cévennes, das in der sportlichen und festlichen Tradition des Motorsports und der Region Gardo-Héraultais verwurzelt ist, nimmt Kurs auf seine 66.
Italiano :
Radicato nella tradizione sportiva e festosa dell’automobilismo e della regione del Gardo-Hérault, il Critérium des Cévennes si avvia alla sua 66ª edizione.
Espanol :
Arraigado en la tradición deportiva y festiva del automovilismo y de la región de Gardo-Hérault, el Critérium des Cévennes se encamina hacia su 66ª edición.
