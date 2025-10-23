Critérium des Cévennes 2025 Le Vigan

Critérium des Cévennes 2025 Le Vigan jeudi 23 octobre 2025.

Critérium des Cévennes 2025

Le Vigan Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 08:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Enraciné dans la tradition sportive et festive du sport automobile et du territoire gardo-héraultais, le Critérium des Cévennes met le cap sur sa 66ème édition.

Le Vigan 30120 Gard Occitanie +33 4 67 81 00 99 asa.herault@orange.fr

English :

Rooted in the sporting and festive tradition of motor sport and the Gardo-Hérault region, the Critérium des Cévennes is heading for its 66th edition.

German :

Das Critérium des Cévennes, das in der sportlichen und festlichen Tradition des Motorsports und der Region Gardo-Héraultais verwurzelt ist, nimmt Kurs auf seine 66.

Italiano :

Radicato nella tradizione sportiva e festosa dell’automobilismo e della regione del Gardo-Hérault, il Critérium des Cévennes si avvia alla sua 66ª edizione.

Espanol :

Arraigado en la tradición deportiva y festiva del automovilismo y de la región de Gardo-Hérault, el Critérium des Cévennes se encamina hacia su 66ª edición.

