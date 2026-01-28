Critérium du Finistère Voile Légère 2026 Douarnenez

Critérium du Finistère Voile Légère 2026

Port de plaisance de Tréboul Douarnenez Finistère

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

La Société des Régates de Douarnenez, en partenariat avec le Comité Départemental de Voile du Finistère (CDV29), organise un Critérium du Finistère Voile Légère le dimanche 29 mars 2026.

La Société des Régates de Douarnenez accueillera les coureurs Finistériens évoluant en Optimist École, Optimist Fibre, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, Intersérie Dériveur, Bic Techno 293 D, Raceboard. .

29100 Finistère Bretagne

English : Critérium du Finistère Voile Légère 2026

