Critérium cycliste Une première épreuve permettra aux Access 1/2/3/4 (50km) de concourir, avant que les Open 1/2/3 (70km) ne prennent le relais. Remise des dossards à 17h.

Nouveauté dans le Sundgau !

Le Vélo Club Sundgovia Altkirch et Express Sundgoviens organisent le 1er critérium Express Sundgoviens à Ballersdorf !

En semi-nocturne le vendredi 4 juillet, une première épreuve permettra aux Access 1/2/3/4 de concourir, avant que les Open 1/2/3 ne prennent le relais.

Les nombreux partenaires locaux de cette épreuve permettront par ailleurs d’animer les courses avec de nombreuses primes !

Pour les spectateurs et spectatrices, buvette et restauration assise seront proposées pour accompagner les courses ! 0 .

86 rue André Malraux

Ballersdorf 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 34 53 14 02

English :

Cycling criterium: A first race will allow Access 1/2/3/4 (50km) to compete, before Open 1/2/3 (70km) take over. Race numbers at 5pm.

German :

Radsportkriterium: In einer ersten Prüfung treten die Access 1/2/3/4 (50 km) an, bevor die Open 1/2/3 (70 km) übernehmen. Startnummernausgabe um 17 Uhr.

Italiano :

Criterium ciclistico: una prima gara permetterà agli Access 1/2/3/4 (50 km) di gareggiare, prima che gli Open 1/2/3 (70 km) prendano il sopravvento. Numeri di gara alle 17.00.

Espanol :

Ciclismo criterium: Una primera carrera permitirá a los Access 1/2/3/4 (50km) competir, antes de que los Open 1/2/3 (70km) tomen el relevo. Números de carrera a las 17h.

