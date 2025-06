Critérium Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge 27 juin 2025 18:30

Calvados

Critérium Livarot Livarot Centre ville Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 18:30:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Un critérium est organisé par l’ESL Cyclisme de Livarot le vendredi 27 juin à partir de 18h30.

2 courses au programme sur un circuit de 1.5km.

Un critérium est organisé par l’ESL Cyclisme de Livarot le vendredi 27 juin à partir de 18h30.

2 courses au programme sur un circuit de 1.5km. .

Livarot Centre ville

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 14 39 53 52

English : Critérium Livarot

A criterium is organized by ESL Cyclisme de Livarot on Friday June 27, starting at 6.30pm.

2 races on a 1.5km circuit.

German : Critérium Livarot

Der ESL Cyclisme de Livarot organisiert am Freitag, den 27. Juni ab 18:30 Uhr ein Kriterium.

auf dem Programm stehen 2 Rennen auf einem 1,5 km langen Rundkurs.

Italiano :

Venerdì 27 giugno, a partire dalle 18.30, ESL Cyclisme de Livarot organizza un criterium.

2 gare su un circuito di 1,5 km.

Espanol :

La ESL Cyclisme de Livarot organiza un criterium el viernes 27 de junio a partir de las 18.30 horas.

2 carreras en un circuito de 1,5 km.

L’événement Critérium Livarot Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2025-06-17 par OT CA de Lisieux Normandie