Critibulles, l’exposition esprit critique, Médiathèque Colette, Épinay-sur-Seine

Critibulles, l’exposition esprit critique 19 – 22 mars Médiathèque Colette Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T10:00:00+01:00 – 2026-03-19T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-22T10:00:00+01:00 – 2026-03-22T16:00:00+01:00

Explorez les mystères de l’esprit critique à travers l’œil d’une jeune personne et accompagnez-la à travers trois univers mêlant biais cognitifs, éducation aux médias et à l’information scientifique et faits et croyances.

Cette exposition est conçue pour être faite en autonomie et est accessible en famille, dès l’âge de 10 ans.

Médiathèque Colette 49 rue de Paris 93800 Epinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

