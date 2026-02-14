Critibulles, l’exposition esprit critique, médiathèque de Saint-Raphaël, Saint-Raphaël

Critibulles, l’exposition esprit critique 19 – 22 mars médiathèque de Saint-Raphaël Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T10:30:00+01:00 – 2026-03-19T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-22T10:30:00+01:00 – 2026-03-22T16:30:00+01:00

Explorez les mystères de l’esprit critique à travers l’œil d’une jeune personne et accompagnez-la à travers trois univers mêlant biais cognitifs, éducation aux médias et à l’information scientifique et faits et croyances.

Cette exposition est conçue pour être faite en autonomie et est accessible en famille, dès l’âge de 10 ans.

médiathèque de Saint-Raphaël Pl. Gabriel Péri, 83700 Saint-Raphaël Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

