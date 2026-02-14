Critibulles, l’exposition esprit critique, Médiathèque François Bailly, Cluis

Critibulles, l’exposition esprit critique 19 – 22 mars Médiathèque François Bailly Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T10:00:00+01:00 – 2026-03-19T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-22T10:00:00+01:00 – 2026-03-22T16:00:00+01:00

Explorez les mystères de l’esprit critique à travers l’œil d’une jeune personne et accompagnez-la à travers trois univers mêlant biais cognitifs, éducation aux médias et à l’information scientifique et faits et croyances.

Cette exposition est conçue pour être faite en autonomie et est accessible en famille, dès l’âge de 10 ans.

Médiathèque François Bailly 10 rue de la croix de la mission 36340 CLUIS Cluis 36340 Indre Centre-Val de Loire

