Critibulles, l’exposition esprit critique, Médiathèque Jules Valles, Épinay-sur-Seine

Critibulles, l’exposition esprit critique 19 – 22 mars Médiathèque Jules Valles Seine-Saint-Denis

Début : 2026-03-19T10:00:00+01:00 – 2026-03-19T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-22T10:00:00+01:00 – 2026-03-22T16:00:00+01:00

Explorez les mystères de l’esprit critique à travers l’œil d’une jeune personne et accompagnez-la à travers trois univers mêlant biais cognitifs, éducation aux médias et à l’information scientifique et faits et croyances.

Cette exposition est conçue pour être faite en autonomie et est accessible en famille, dès l’âge de 10 ans.

Médiathèque Jules Valles 75 avenue de la Marne 93800 Epinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 La Source-Les Presles Seine-Saint-Denis Île-de-France

