Critibulles, l’exposition esprit critique, Médiathèque les Mées, Les Mées

Critibulles, l’exposition esprit critique 19 – 22 mars Médiathèque les Mées Alpes-de-Haute-Provence
Début : 2026-03-19T09:00:00+01:00 – 2026-03-19T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-22T09:00:00+01:00 – 2026-03-22T16:00:00+01:00
Explorez les mystères de l’esprit critique à travers l’œil d’une jeune personne et accompagnez-la à travers trois univers mêlant biais cognitifs, éducation aux médias et à l’information scientifique et faits et croyances.
Cette exposition est conçue pour être faite en autonomie et est accessible en famille, dès l’âge de 10 ans.
Médiathèque les Mées 3, Rue de L’Ancien Hôpital 04190 Les Mées Les Mées 04190 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
