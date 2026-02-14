Critikit, Médiathèque l’Odyssée, Dreux

Critikit 15 avril – 1 mai Médiathèque l’Odyssée Eure-et-Loir

Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-01T10:00:00+02:00 – 2026-05-01T18:30:00+02:00

Développé par la Cité des Sciences et de l’Industrie, le Critikit est une exposition modulable, accessible aux enfants comme aux adultes qui interroge de façon ludique notre façon de voir le monde qui nous entoure… De mars à décembre 2026, le Critikit prendra place dans 9 médiathèques d’Eure-et-Loir

Médiathèque l’Odyssée 1 place mésirard Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Une exposition ludo-éducative pour interroger notre regard sur le Monde