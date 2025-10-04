Croc en folie ! Médiathèque George Sand Cléon

Gratuit pour tous

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:00

Venez participer à un Croc une histoire de folie. Un moment de lecture dédié au 0-6 ans et à leurs parents.

Médiathèque George Sand Place Saint Roch, 76410 Cléon, France Cléon 76410 Seine-Maritime Normandie +33276277492 https://www.ville-cleon.fr/contacts/mediatheque-george-sand/

