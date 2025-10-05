Croc-en-jambe Médiatheque Le relais Juvigny les Vallées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T15:00 – 2025-10-05T15:40

Dans le cadre du festival de contes Histoires d’en découdre organisé par la bibliothèque départementale de la Manche :

Monia Lyorit : Conte et douce folie !

Monia Lyorit raconte avec sa générosité des histoires pas « toujours traditionnelles » et largement revisitées. Elle ouvre au spectateur son univers décalé, plein d’humour et de joie où tout peut arriver.

A chaque virgule, derrière chaque souffle, Monia Lyorit déploie tout un monde « cartoon » qui laisse une belle part à l’émotion des mots et à la profondeur de ses histoires.

Croc-en-jambe

Trois biquets sont partis brouter l’herbe tendre mais attention, une énorme embûche les attend ! Cette embûche a des pustules et de la bave et pis elle schmoucke du bec…

Le ton est donné, ça ne sera pas facile mais on s’en sort toujours ! Voici un petit lot d’histoires joyeuses à la sauce cartoon.

Ce spectacle est pour tous ceux qui aiment les embûches, les biquets, les mémés, les Bouclettes, les chats…. Bref, tout ce qui a du poil ! Mais c’est aussi pour les autres !

Durée : 40 min

Âge : 4 ans +

Médiatheque Le relais 1 rue de Mortain Juvigny-les-Vallées Juvigny les Vallées 50520 Juvigny-le-Tertre Manche Normandie 02 33 91 85 45 [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 91 85 45 »}]

Delphine Vaute