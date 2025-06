Croc l’entour à la maison forestière des Hogues Les Hogues 2 juillet 2025 15:30

Eure

Croc l’entour à la maison forestière des Hogues 2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 15:30:00

fin : 2025-07-02 18:00:00

Date(s) :

2025-07-02

Qu’y a-t-il autour de soi?

Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez découvrir une activité destinée à privilégier une approche sensible de notre environnement.

Prendre conscience de nos sensations et les capter pour en laisser une trace, les retranscrire avec des croquis et réalisations en utilisant la technique de votre choix…

En fonction du temps, dans les environs des Hogues, nous pourrons choisir une destination, y aller à pied ou se répartir dans les voitures :

Prévoir le matériel adapté à la technique que vous désirez utiliser, crayons, couleurs, peintures, aquarelle, chiffon… des feuilles de dessin, un support dur pour les poser, un godet et une bouteille d’eau si besoin pour votre technique

Prévoir une tenue adéquate et un petit pliant ou autre chose pour vous asseoir au sec dans la nature

Possibilité bien sûr pour les personnes qui ne désirent pas se déplacer de rester dessiner à la maison forestière

Du matériel peut vous être prêté

Tout public (jeunes enfants accompagnés d’un adulte)

Renseignements et vérification du maintien de l’atelier Michèle 06 87 78 67 14

Horaire 15h30 à 18h

Maison forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Adhésion annuelle à l’association Haugr :

– 8 à 17 ans 2€

– Adulte 10€

– Couple/famille avec enfants 15€

Qu’y a-t-il autour de soi?

Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez découvrir une activité destinée à privilégier une approche sensible de notre environnement.

Prendre conscience de nos sensations et les capter pour en laisser une trace, les retranscrire avec des croquis et réalisations en utilisant la technique de votre choix…

En fonction du temps, dans les environs des Hogues, nous pourrons choisir une destination, y aller à pied ou se répartir dans les voitures :

Prévoir le matériel adapté à la technique que vous désirez utiliser, crayons, couleurs, peintures, aquarelle, chiffon… des feuilles de dessin, un support dur pour les poser, un godet et une bouteille d’eau si besoin pour votre technique

Prévoir une tenue adéquate et un petit pliant ou autre chose pour vous asseoir au sec dans la nature

Possibilité bien sûr pour les personnes qui ne désirent pas se déplacer de rester dessiner à la maison forestière

Du matériel peut vous être prêté

Tout public (jeunes enfants accompagnés d’un adulte)

Renseignements et vérification du maintien de l’atelier Michèle 06 87 78 67 14

Horaire 15h30 à 18h

Maison forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Adhésion annuelle à l’association Haugr :

– 8 à 17 ans 2€

– Adulte 10€

– Couple/famille avec enfants 15€ .

2 Rue des Écoles

Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 87 78 67 14

English : Croc l’entour à la maison forestière des Hogues

What’s around you?

As part of the HAUGR association’s activities at the Maison Forestière des Hogues, come and discover an activity designed to encourage a sensitive approach to our environment.

Become aware of our sensations and capture them to leave a trace, transcribe them with sketches and creations using the technique of your choice…

Depending on the weather in the area around Les Hogues, we can choose a destination, go there on foot or divide up into cars:

Bring the appropriate materials for the technique you want to use: pencils, colors, paints, watercolors, rags… drawing paper, a hard surface to put it on, a bucket and a bottle of water if you need it for your technique

Bring appropriate clothing and a small foldable or something to sit on dry in nature

If you don’t wish to travel, you can of course stay at the forest house to draw

Equipment available on loan

All ages (young children accompanied by an adult)

For further information and to check whether the workshop is still on: Michèle 06 87 78 67 14

Schedule: 3.30 pm to 6 pm

Maison forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Haugr annual membership :

– 8 to 17 years: 2?

– Adults: 10?

– Couple/family with children: 15?

German :

Was ist um dich herum?

Im Rahmen der Aktivitäten des Vereins HAUGR im Maison Forestière in Les Hogues können Sie eine Aktivität entdecken, die einen sensiblen Umgang mit unserer Umwelt fördern soll.

Wir werden uns unserer Empfindungen bewusst und fangen sie ein, um eine Spur zu hinterlassen, sie mit Skizzen und Realisierungen in einer Technik Ihrer Wahl wiederzugeben…

Je nach Wetterlage in der Umgebung von Les Hogues können wir ein Ziel auswählen, zu Fuß gehen oder uns auf die Autos verteilen:

Planen Sie das für die Technik, die Sie verwenden möchten, geeignete Material ein: Bleistifte, Farben, Lacke, Aquarellfarben, Lappen… Zeichenblätter, eine harte Unterlage zum Auflegen, eine Schaufel und eine Wasserflasche, wenn Sie sie für Ihre Technik benötigen

Planen Sie angemessene Kleidung und ein kleines Faltblatt oder etwas anderes ein, um trocken in der Natur zu sitzen

Es besteht natürlich die Möglichkeit für diejenigen, die sich nicht fortbewegen möchten, im Forsthaus zu zeichnen

Material kann Ihnen ausgeliehen werden

Alle Altersgruppen (kleine Kinder in Begleitung eines Erwachsenen)

Auskünfte und Überprüfung der Aufrechterhaltung des Workshops: Michèle 06 87 78 67 14

Uhrzeit: 15.30 bis 18.00 Uhr

Forsthaus, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Jahresmitgliedschaft im Verein Haugr :

– 8 bis 17 Jahre: 2?

– Erwachsener: 10?

– Paar/Familie mit Kindern: 15?

Italiano :

Cosa c’è intorno a te?

Nell’ambito delle attività dell’associazione HAUGR presso la Maison Forestière des Hogues, venite a scoprire un’attività pensata per incoraggiare un approccio sensibile al nostro ambiente.

Prendere coscienza delle nostre sensazioni e catturarle per lasciare una traccia, trascriverle con schizzi e creazioni con la tecnica che preferite…

A seconda delle condizioni meteorologiche dei dintorni di Les Hogues, possiamo scegliere una destinazione, andarci a piedi o dividerci in auto:

Portate il materiale adatto alla tecnica che desiderate utilizzare: matite, colori, vernici, acquerelli, stracci, ecc. Carta da disegno, una superficie dura su cui appoggiarla, un secchio e una bottiglia d’acqua se ne avete bisogno per la vostra tecnica

Portate con voi un abbigliamento adeguato e una piccola scatola pieghevole o qualcos’altro per sedersi all’asciutto nella natura

Se non volete viaggiare, potete naturalmente rimanere a disegnare nella casa del bosco

L’attrezzatura può essere prestata

Aperto a tutti (bambini piccoli accompagnati da un adulto)

Per informazioni e per verificare che il laboratorio sia ancora attivo: Michèle 06 87 78 67 14

Orario: dalle 15.30 alle 18.00

Maison forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Iscrizione annuale all’associazione Haugr :

– da 8 a 17 anni: 2?

– Adulti: 10 €

– Coppia/famiglia con bambini: 15?

Espanol :

¿Qué hay a tu alrededor?

En el marco de las actividades de la asociación HAUGR en la Maison Forestière des Hogues, venga a descubrir una actividad destinada a favorecer un acercamiento sensible a nuestro entorno.

Tomar conciencia de nuestras sensaciones y capturarlas para dejar una huella, transcribirlas con bocetos y creaciones utilizando la técnica de su elección…

En función del tiempo que haga en los alrededores de Les Hogues, podremos elegir un destino, ir a pie o dividirnos en coches:

Trae el material adecuado a la técnica que desees utilizar: lápices, colores, pinturas, acuarelas, trapos, etc. Papel de dibujo, una superficie dura para colocarlo, un cubo y una botella de agua si la necesitas para tu técnica

Trae ropa adecuada y una pequeña caja plegable u otra cosa para sentarte a secarte en la naturaleza

Si no quieres desplazarte, puedes por supuesto quedarte a dibujar en la casa del bosque

Se le puede prestar material

Abierto a todos (niños pequeños acompañados de un adulto)

Información y para comprobar que el taller sigue en marcha: Michèle 06 87 78 67 14

Horario: de 15.30 a 18.00 h

Maison forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Afiliación anual a la asociación Haugr :

– de 8 a 17 años: 2?

– Adultos: 10?

– Pareja/familia con hijos: 15?

L’événement Croc l’entour à la maison forestière des Hogues Les Hogues a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme Lyons Andelle