Croc l’entour à la maison forestière des Hogues Les Hogues

Croc l'entour à la maison forestière des Hogues mercredi 12 novembre 2025.

2 Rue des Écoles Les Hogues

Début : 2025-11-12 15:00:00

fin : 2025-11-12 18:00:00

2025-11-12

Qu’y a-t-il autour de soi?

Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, venez découvrir une activité destinée à privilégier une approche sensible de notre environnement.

Prendre conscience de nos sensations et les capter pour en laisser une trace, les retranscrire avec des croquis et réalisations en utilisant la technique de votre choix…

En fonction du temps, dans les environs des Hogues, nous pourrons choisir une destination, y aller à pied ou se répartir dans les voitures

Prévoir le matériel adapté à la technique que vous désirez utiliser, crayons, couleurs, peintures, aquarelle, chiffon… des feuilles de dessin, un support dur pour les poser, un godet et une bouteille d’eau si besoin pour votre technique

Prévoir une tenue adéquate et un petit pliant ou autre chose pour vous asseoir au sec dans la nature

Possibilité bien sûr pour les personnes qui ne désirent pas se déplacer de rester dessiner à la maison forestière

Du matériel peut vous être prêté

Tout public (jeunes enfants accompagnés d’un adulte)

Renseignements et vérification du maintien de l’atelier Michèle 06 87 78 67 14

Horaire 15h00 à 18h00

Maison forestière, 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Adhésion annuelle à l’association Haugr

– 8 à 17 ans 2€

– Adulte 10€

– Couple/famille avec enfants 15€ .

+33 6 87 78 67 14

