Crocc’art marché de créateurs Saint-Cyr-sur-Loire

Crocc’art marché de créateurs

24, 26 Rue Victor Hugo Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Pour cette nouvelle édition, de nombreux artistes et artisans locaux et régionaux seront réunis dans un cadre enchanteur pour proposer leurs créations originales bijoux, céramiques, textiles, objets déco, illustrations, et bien plus encore.

Des animations pour petits et grands

• Marché gourmand

• Bistrot et Bar à huîtres

• Petite restauration sur place

• Orgue de barbarie

• Balades contées

• Atelier créatif pour toute la famille

Une ambiance conviviale et festive, parfaite pour démarrer les fêtes de fin d’année en beauté, découvrir de nouveaux talents et soutenir la création locale. .

24, 26 Rue Victor Hugo Saint-Cyr-sur-Loire 37540 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire crocc37@gmail.com

English :

Some twenty artists and creators will be exhibiting inside and outside the Manoir de la Tour. You’ll also find a dozen local producers at the gourmet market.

On-site: foodtruck, musical entertainment, storytelling walks and children’s workshops, bistro.

