Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 18h.

Du 31/01 au 28/02/2026 du lundi au samedi. L'Arca delle lingue 1, rue du docteur Jean Fiolle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

L’Arca delle lingue vous invite au vernissage de l’exposition Crocevia Mediterraneo le vendredi 30 janvier à partir de 18h00.

Notre collectif RR[X] est composé de citoyen·nes africain·es et européen·es, de travailleur·euses sociaux, de réfugié·es, de chercheur·es, d’artistes, de navigateur·ices au-delà de leurs origines, de leurs fonctions et de leurs professions, ils et elles sont uni·es par leur croyance dans les lois de la mer, dans l’obligation de secourir, et dans le droit de chaque être humain à pouvoir choisir où vivre.



Le collectif propose une rencontre autour de la migration le vendredi 30 janvier à 18h00 à l’ Arca delle lingue avec photos et témoignages.

Soyez les bienvenu·es, entrée gratuite, participation libre.

Info importante

Lors du vernissage, nous organiserons également une collecte de fonds en soutien aux personnes en Libye et en Tunisie qui ont participé à l’exposition. L’exposition reste visible jusqu’à la fin de février. .

L’Arca delle lingue 1, rue du docteur Jean Fiolle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 40 19 97 59 contact@arcadellelingue.fr

English :

The Arca delle lingue invites you to the opening of the Crocevia Mediterraneo exhibition on Friday January 30 at 6:00 pm.

