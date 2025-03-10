Croch’Art déco la vie en rose Douai
Croch’Art déco la vie en rose Douai samedi 11 avril 2026.
Croch’Art déco la vie en rose
70 Place d’Armes Douai Nord
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-29 2026-05-20 2026-05-23
Crochet, maille serrée et bride n’ont plus de secret pour vous ! Faites un crochet par l’art déco pour réaliser ensemble une décoration faite de roses art déco. 3, 2, 1 … Crochetez !
Pour public initié ( avoir des bases en crochet)
Durée 2h30
L’atelier se déroule au 70 place d’Armes .
70 Place d’Armes Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com
English :
Crochet, tight stitch and bridle no longer hold any secrets for you! Crochet your way through art deco to create a decoration made of art deco roses. 3, 2, 1 ? Crochet away!
