CROCHE DEDANS CHEMIN DE TRAVERSE Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Tout public

Croche Dedans c’est d’abord des voix qui chantent la mer en français, espagnol, catalan et anglais.c’est un accordéon, une guitare et un banjo et du rythme à la sauce matelot qui voit la terre.https://www.facebook.com/crochededans/https://youtu.be/ek-wlUDDPbc?si=-ZRRoSOwospegjiV

CHEMIN DE TRAVERSE Nantes 44000