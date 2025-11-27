CROCHE DEDANS FLEURS DU MALT Nantes

CROCHE DEDANS FLEURS DU MALT Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 20:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

De la Bretagne à l’Irlande, des Caraïbes à la Nouvelle-Zélande en passant par les Philippines ou le Chili, Croche Dedans célèbre l’océan en revisitant le répertoire marin et en distillant ses propres compositions.Trois musiciens chanteurs (accordéon, guitare, banjo) trois albums dont le dernier, GLOU, est sorti en avril 2024, des centaines de concerts en France et à l’étranger (Canada, Nouvelle-Zélande, Irlande, République Tchèque…) et une énergie festive communicative qui convie le public à plonger dans les vagues. »FacebookVidéo

FLEURS DU MALT Nantes 44000