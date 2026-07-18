Croche Dedans La Mutante Lannion

Informations pratiques

Lannion

Croche Dedans

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31 00:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Basé à Nantes, Croche Dedans distille ses chansons iodées depuis 2010 tout en revisitant à sa manière le répertoire du chant de marin avec une énergie contagieuse.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Croche Dedans Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose