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AGENDA · Lannion

Croche Dedans La Mutante Lannion

vendredi 31 juillet 2026 · La Mutante · Lannion

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
La Mutante
Adresse
8 rue de Trorozec
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Croche Dedans

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31 00:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Basé à Nantes, Croche Dedans distille ses chansons iodées depuis 2010 tout en revisitant à sa manière le répertoire du chant de marin avec une énergie contagieuse.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00
Boissons et restauration locales et durables toute la soirée   .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Croche Dedans Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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