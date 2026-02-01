Crochet, tous niveaux Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-18 16:30 – 18:30

Gratuit : non 25€ Adulte, En famille, Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Venez découvrir ou continuer la pratique du crochet d’une session créative Ô P’tits Coins !Vous avez envie d’apprendre à crocheter en spirale ? La technique de crocheter en spirale sert à réaliser des sphères.Vous allez personnaliser votre sphère en porte-clés Kawaï ! Au programme :Présentation des techniques et des mailles utilisées nécessaires à la réalisation,choix des couleurs & des matières parmi les réserves de Ô P’tits Coins,conseils de personnalisation, conseils d’entretien et de lavage. Tout le matériel créatif est fourni par Ô P’tits Coins.Le matériel permettant la réalisation : crochet, marqueurs de mailles…. est prêté le temps de la séance par Elodie de OmeBonheurs.Elodie apportera également les yeux de sécurité, rembourrage système de porte-clés. Si vous avez vos crochets, marqueurs de mailles, aiguilles à coudre pour la laine vous pouvez venir avec.Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité ! Cette activité s’adresse à des personnes qui ont envie de découvrir le crochet ou qui ont déjà fait du crochet.À partir de 10 ans.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/crochet-tous-niveaux-2



