Crochet, tous niveaux, Le 20 mille, Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-21T14:30:00+01:00 – 2026-03-21T16:30:00+01:00
Fin : 2026-04-04T10:30:00+02:00 – 2026-04-04T12:30:00+02:00
Venez découvrir ou continuer la pratique du crochet d’une session créative Ô P’tits Coins !
Vous avez envie d’apprendre à crocheter en spirale ?
La technique de crocheter en spirale sert à réaliser des sphères.
Vous allez personnaliser votre sphère en porte-clés Kawaï !
Au programme :
Présentation des techniques et des mailles utilisées nécessaires à la réalisation,
choix des couleurs & des matières parmi les réserves de Ô P’tits Coins,
conseils de personnalisation, conseils d’entretien et de lavage.
Tout le matériel créatif est fourni par Ô P’tits Coins.
Le matériel permettant la réalisation : crochet, marqueurs de mailles…. est prêté le temps de la séance par Elodie de OmeBonheurs.
Elodie apportera également les yeux de sécurité, rembourrage système de porte-clés.
Si vous avez vos crochets, marqueurs de mailles, aiguilles à coudre pour la laine vous pouvez venir avec.
Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité !
Cette activité s’adresse à des personnes qui ont envie de découvrir le crochet ou qui ont déjà fait du crochet.
À partir de 10 ans.
Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
