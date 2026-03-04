Crochet, tous niveaux, Le 20 mille, Nantes

Crochet, tous niveaux 21 mars et 4 avril Le 20 mille Loire-Atlantique

25€

Début : 2026-03-21T14:30:00+01:00 – 2026-03-21T16:30:00+01:00

Fin : 2026-04-04T10:30:00+02:00 – 2026-04-04T12:30:00+02:00

Venez découvrir ou continuer la pratique du crochet d’une session créative Ô P’tits Coins !

Vous avez envie d’apprendre à crocheter en spirale ?

La technique de crocheter en spirale sert à réaliser des sphères.

Vous allez personnaliser votre sphère en porte-clés Kawaï !

Au programme :

Présentation des techniques et des mailles utilisées nécessaires à la réalisation,

choix des couleurs & des matières parmi les réserves de Ô P’tits Coins,

conseils de personnalisation, conseils d’entretien et de lavage.

Tout le matériel créatif est fourni par Ô P’tits Coins.

Le matériel permettant la réalisation : crochet, marqueurs de mailles…. est prêté le temps de la séance par Elodie de OmeBonheurs.

Elodie apportera également les yeux de sécurité, rembourrage système de porte-clés.

Si vous avez vos crochets, marqueurs de mailles, aiguilles à coudre pour la laine vous pouvez venir avec.

Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité !

Cette activité s’adresse à des personnes qui ont envie de découvrir le crochet ou qui ont déjà fait du crochet.

À partir de 10 ans.

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/crochet-tous-niveaux-2 »}]

Apprendre à crocheter en spirale et réaliser un porte-clés Kawaï – tous niveaux crochet nantes