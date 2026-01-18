Crochet’parents Maison des Services Communautaires Saint-Germain-de-la-Rivière

Crochet’parents

Crochet'parents

Maison des Services Communautaires 1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde

Date : 2026-01-24

Au programme

Un accueil gourmand pour démarrer la matinée en douceur.

Un atelier artistique autour du crochet et de la manipulation, pour un moment créatif en famille.

Des échanges sur les enseignements de l’enquête et les actions que vous souhaitez voir se concrétiser sur le territoire.

Cette rencontre sera l’occasion de

Découvrir les résultats de l’enquête.

Partager vos idées pour construire des projets adaptés à vos attentes.

Passer un moment convivial entre familles. .

Maison des Services Communautaires 1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 04 86 30 rpe@cdc-fronsadais.com

