Croch’Thé Biblio’fil Bibliothèque Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Croch’Thé Biblio’fil

Bibliothèque Avenue de l’étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 16:00:00

fin : 2026-03-06 18:00:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-06-05 2026-07-03

Crocheter ensemble pour apprendre et initier les autres !

Gratuit. Sans inscription. .

Bibliothèque Avenue de l'étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89

English :

Crochet together to learn and introduce others!

