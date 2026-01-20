Croch’Thé Biblio’fil Bibliothèque Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Croch’Thé Biblio’fil Bibliothèque Ingrandes-Le Fresne sur Loire vendredi 6 février 2026.
Bibliothèque Avenue de l’étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire
Début : 2026-02-06 16:00:00
fin : 2026-03-06 18:00:00
2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-06-05 2026-07-03
Crocheter ensemble pour apprendre et initier les autres !
Gratuit. Sans inscription. .
Bibliothèque Avenue de l’étang Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89
English :
Crochet together to learn and introduce others!
