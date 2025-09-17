Croch’Thé Biblio’fil Rue de l’Océane Loireauxence
Croch’Thé Biblio’fil
Rue de l’Océane Bibliothèque de Belligné Loireauxence Loire-Atlantique
Début : 2025-09-17 14:30:00
fin : 2025-09-17 16:30:00
2025-09-17 2025-12-10
Crochetez ensemble pour apprendre et initier les autres !
Autour d’un thé ou d’un café, apprenez le crochet et initiez les autres !
Durée 2h.
Inscription sur le site Biblio’fil, par téléphone ou directement à la bibliothèque de Belligné. .
Rue de l’Océane Bibliothèque de Belligné Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 90 70
English :
Crochet together to learn and teach others!
German :
Häkeln Sie gemeinsam, um zu lernen und andere einzuweihen!
Italiano :
Lavorare insieme all’uncinetto per imparare e insegnare agli altri!
Espanol :
¡Hacer ganchillo juntos para aprender y enseñar a los demás!
L’événement Croch’Thé Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis