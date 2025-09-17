Croch’Thé Biblio’fil Rue de l’Océane Loireauxence

Rue de l’Océane Bibliothèque de Belligné Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-09-17 14:30:00

fin : 2025-09-17 16:30:00

2025-09-17 2025-12-10

Crochetez ensemble pour apprendre et initier les autres !

Autour d’un thé ou d’un café, apprenez le crochet et initiez les autres !

Durée 2h.

Inscription sur le site Biblio’fil, par téléphone ou directement à la bibliothèque de Belligné. .

Rue de l’Océane Bibliothèque de Belligné Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 90 70

English :

Crochet together to learn and teach others!

German :

Häkeln Sie gemeinsam, um zu lernen und andere einzuweihen!

Italiano :

Lavorare insieme all’uncinetto per imparare e insegnare agli altri!

Espanol :

¡Hacer ganchillo juntos para aprender y enseñar a los demás!

L’événement Croch’Thé Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis