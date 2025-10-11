Croch’Thé Biblio’fil Rue des Écoles Loireauxence
Croch’Thé Biblio’fil
Rue des Écoles Bibliothèque L’école buissonnière Loireauxence Loire-Atlantique
Début : 2025-10-11 14:30:00
fin : 2026-01-24 16:30:00
Crochetez ensemble pour apprendre et initier les autres !
Autour d’un thé ou d’un café, apprenez le crochet et initiez les autres !
Durée 2h.
Inscription sur le site Biblio’fil, par téléphone ou directement à la bibliothèque L’école Buissonnière. .
English :
Crochet together to learn and teach others!
German :
Häkeln Sie gemeinsam, um zu lernen und andere einzuweihen!
Italiano :
Lavorare insieme all’uncinetto per imparare e insegnare agli altri!
Espanol :
¡Hacer ganchillo juntos para aprender y enseñar a los demás!
