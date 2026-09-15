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AGENDA · Pierrelatte

Croc’livres Boulevard Albert Einstein Pierrelatte

mercredi 7 octobre 2026 · Boulevard Albert Einstein · Pierrelatte

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Boulevard Albert Einstein
Adresse
Bibliothèque municipale
Ville
26700 Pierrelatte
Département
Drôme
Tarif

Pierrelatte

Croc’livres

Boulevard Albert Einstein Bibliothèque municipale Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:30:00
fin : 2026-10-07 10:45:00

Date(s) :
2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02

Un doux moment de lecture pour les tout-petits, accompagnés de leurs parents ou grands-parents. Au programme : albums jeunesse, comptines et premières découvertes du livre, dans la salle d’animation de la bibliothèque. DE 3 mois à 3 ans. Sur inscription.
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Boulevard Albert Einstein Bibliothèque municipale Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58  bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

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English :

A delightful reading experience for toddlers, accompanied by their parents or grandparents. On the agenda: picture books, nursery rhymes, and an introduction to books, in the library’s activity room. Ages 3 months to 3 years. Registration required.

L’événement Croc’livres Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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