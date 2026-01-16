Crocodile Le Colisée Biarritz

Crocodile

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Martin Harriague continue de surprendre avec un duo créé en collaboration avec Émilie Leriche, signant une partition subtile sur la rencontre amoureuse. Deux corps dialoguent, s’accordent et s’interrogent dans un tourbillon hypnotique où les regards ne se quittent plus. Cette chorégraphie révèle l’essence de sa danse à travers deux corps qui vibrent au son des marimbas du Canto Ostinato de Simeon ten Holt, interprété en direct par l’ensemble 0. La performance, d’une beauté émouvante, emporte le spectateur et suspend le temps dans une connexion pure entre deux êtres. Dans cette œuvre minimaliste mais profondément expressive, Martin Harriague explore les territoires intimes de la vulnérabilité et de la confiance, créant un espace scénique où chaque geste devient le prolongement d’une émotion partagée. .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine production@martin-harriague.com

