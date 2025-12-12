CROCODILE – CARRE DU PERCHE DE MORTAGNE Mortagne Au Perche

CROCODILE Début : 2026-03-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Martin Harriague continue de surprendre avec un duo créé en collaboration avec Émilie Leriche, signant une partition subtile sur la rencontre amoureuse. Deux corps dialoguent, s’accordent et s’interrogent dans un tourbillon hypnotique où les regards ne se quittent plus. Cette chorégraphie révèle l’essence de sa danse à travers deux corps qui vibrent au son des marimbas du Canto Ostinato de Simeon ten Holt, interprété en direct par l’ensemble 0. La performance, d’une beauté émouvante, emporte le spectateur et suspend le temps dans une connexion pure entre deux êtres. Dans cette œuvre minimaliste mais profondément expressive, Martin Harriague explore les territoires intimes de la vulnérabilité et de la confiance, créant un espace scénique où chaque geste devient le prolongement d’une émotion partagée. La précision technique impressionnante des deux interprètes se met entièrement au service d’une narration sensible qui évoque les différentes phases d’une relation, de la découverte à l’abandon. La lumière, travaillée comme une troisième présence, sculpte les silhouettes et accentue les moments de tension et de relâchement, contribuant à cette architecture chorégraphique où le mouvement devient poésie visuelle.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CARRE DU PERCHE DE MORTAGNE 23 RUE FERDINAND DE BOYERES 61400 Mortagne Au Perche 61