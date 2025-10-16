Croc’un livre, le café lecture Val-de-Scie
Croc’un livre, le café lecture Val-de-Scie jeudi 16 octobre 2025.
Croc’un livre, le café lecture
Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime
Début : 2025-10-16 20:15:00
fin : 2025-12-10
2025-10-16 2025-11-13 2025-12-10
Croc’ un livre, c’est le rendez-vous mensuel café lecture de la librairie Oh’ Croco, pour les adultes.
Un jeudi par mois à 20h15, rendez-vous pour partager vos lectures dans une ambiance chaleureuse et conviviale, autour d’une boisson et de petites douceurs sucrées. .
Place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr
