CROIRE AUX FAUVES LA SCALA PARIS Paris

CROIRE AUX FAUVES Début : 2026-04-10 à 19:15.

CROIRE AUX FAUVESUne expérience théâtrale rare : viscérale, lumineuse, nécessaire. Une scénographie sonore immersive qui nous transporte au Kamtchatka.En août 2015, l’anthropologue Nastassja Martin se retrouve face à face avec un ours dans les montagnes de Sibérie. De ce combat vécu comme une implosion, elle a tiré un livre, Croire aux fauves.Croisant l’expérience de l’anthropologue avec leurs propres questionnements de comédiennes, Constance Dollé (Molière du seule en scène 2019) et Sandrine Raynal nous offrent un spectacle lumineux qui explore nos capacités de transformation et de reconstruction.Accompagnées de Nathalie Cerda et Miglen Mirtchev, elles proposent un récit qui interroge : peut-on devenir un autre ? Comment le devient-on ? Quelles forces insoupçonnées abritons-nous ?Un spectacle qui réveille ce qui dort en nous.DISTRIBUTION D’après le roman de Nastassja Martin, sur une idée de Constance DolléAdaptation Sandrine Raynal et Constance DolléMise en scène Sandrine RaynalAvec Constance Dollé, Camille Grandville, Miglen MirtchevCréation Lumière Alexis BeyerCréation Sonore & musicale Alexandre CarlottiScénographie Marion Pellarini et Sandrine RaynalConstructeur décor Marion Pellarini et Norbert Richard

