Croire aux fauves Les Arts Oseurs Domaine et Château de Lacroix Laval Marcy-l’Étoile
Croire aux fauves Les Arts Oseurs Domaine et Château de Lacroix Laval Marcy-l’Étoile samedi 4 juillet 2026.
Croire aux fauves Les Arts Oseurs
Domaine et Château de Lacroix Laval 1171 Avenue de Lacroix-Laval Marcy-l’Étoile Rhône
Tarif : 12 – 12 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-04 22:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-04
Aventure nocturne et déambulatoire du récit de Nastassja Martin, Croire aux fauves est un spectacle-expérience qui brouille les perceptions et les frontières entre les mondes.
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Domaine et Château de Lacroix Laval 1171 Avenue de Lacroix-Laval Marcy-l’Étoile 69280 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr
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English :
A nocturnal, wandering adventure based on Nastassja Martin’s story, *Croire aux fauves* is an immersive performance that blurs perceptions and the boundaries between worlds.
L’événement Croire aux fauves Les Arts Oseurs Marcy-l’Étoile a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme