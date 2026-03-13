Croire aux fauves Les Arts Oseurs Domaine et Château de Lacroix Laval Marcy-l’Étoile

Croire aux fauves Les Arts Oseurs

Domaine et Château de Lacroix Laval 1171 Avenue de Lacroix-Laval Marcy-l’Étoile Rhône

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-04 22:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-04

Aventure nocturne et déambulatoire du récit de Nastassja Martin, Croire aux fauves est un spectacle-expérience qui brouille les perceptions et les frontières entre les mondes.

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Domaine et Château de Lacroix Laval 1171 Avenue de Lacroix-Laval Marcy-l’Étoile 69280 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

A nocturnal, wandering adventure based on Nastassja Martin’s story, *Croire aux fauves* is an immersive performance that blurs perceptions and the boundaries between worlds.

L’événement Croire aux fauves Les Arts Oseurs Marcy-l’Étoile a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme