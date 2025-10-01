Croire aux Fauves – Les Arts Oseurs Parc du Bourdieu Saint-Médard-en-Jalles

Croire aux Fauves – Les Arts Oseurs 1 – 3 octobre Parc du Bourdieu Gironde

Plein tarif 20€ – Réduit 16€ – Moins de 26 ans 11€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T20:00:00 – 2025-10-01T22:00:00

Fin : 2025-10-03T20:00:00 – 2025-10-03T22:00:00

Le règne animal

De son séjour aux confins de la Sibérie, l’anthropologue Nastassja Martin, conservera une cicatrice indélébile : une mâchoire atrophiée, emportée par un ours dont elle croise le chemin et le regard en 2015. Le récit qu’elle fait de cette « rencontre » et ses conséquences, tant physiques que psychologiques, est un texte intime puissant aux allures de conte initiatique. Il faut l’imaginer, raconté dehors, la nuit, aux oreilles tendues et aux yeux grands ouverts, au creux de la forêt. Portée par la musique de Renaud Grémillon, on suit la comédienne Florie Guerrero Abras qui incarne « miedka », mi-femme mi-ours. Subrepticement, la magie opère et Les Arts Oseurs métamorphosent l’expérience solitaire en rêve collectif, à la frontière des mondes.

lieu de RDV communiqué à la réservation

Parc du Bourdieu, Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

