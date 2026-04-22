Croire aux fauves Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès

Mollégès

Croire aux fauves

Jeudi 11 juin 2026 à partir de 18h30. Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Spectacle Croire aux fauves D’après l’œuvre de Nastassja Martin.

Spectacle Croire aux fauves D’après l’œuvre de Nastassja Martin.



Imaginez le face-à-face brutal et mystique entre une anthropologue et un ours, sur les sommets glacés de la Sibérie. Elle survit, mais l’ours emporte une partie de son visage… et s’installe dans son âme.

Portée par la Cie Ume Théâtre, cette adaptation est un voyage sonore et organique à la lisière de l’humanité et de l’animalité. Un récit bouleversant sur la reconstruction et les mondes invisibles.



Spectacle proposé par la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône dans le cadre de la programmation Nous, sorcière et sauvage . .

Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 10 16 bibliotheque@molleges.fr

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English :

Show: Croire aux fauves Based on the work by Nastassja Martin.

L’événement Croire aux fauves Mollégès a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence