Croire aux fauves Troyes

La comédienne Laure Werckmann a choisi de tracer son propre chemin en dressant les portraits-spectacles de quatre figures féminines remarquables qu’elle installe de plain-pied dans le monde contemporain. Elle s’attache ici à l’anthropologue Nastassja Martin dont elle endosse le rôle.

Août 2015. Nastassja Martin est partie au Kamchatka, cette péninsule russe qui regarde l’Amérique du Nord. Elle observe une population autochtone, les Évènes, sédentarisés dans un village ex-kolkhoze soviétique qui, outre leur activité économique, chantaient et dansaient pour les touristes de passage. Elle s’intéresse plus particulièrement à un groupe qui, après la chute du mur de Berlin, a quitté le village et est retourné dans la forêt retrouver le lien avec la nature. Ce jour d’août 2015, elle est attaquée par un Ours qui lui dévore une partie du visage et de la jambe. Sa vie va irrémédiablement changer, pas seulement parce que son intégrité physique a été atteinte et que la reconstruction est une épreuve, mais parce que le contact avec l’animal prend des allures de quête initiatique.



Adaptation, mise en scène : Laure Werckmann

Avec : Laure Werckmann et les régisseuses : Cyrille Siffer et Zélie Champeau

Masques et perruques : Cécile Kretschmar

Lumière : Philippe Berthomé

Scénographie : Angéline Croissant

Musique Olivier Mellano

Costumes Pauline Kieffer

Régie générale et régie plateau Cyrille Siffer

Collaboration à la mise en scène Noémie Rosenblatt

Régies son et lumière Zélie Champeau .

