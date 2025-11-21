Croisière Apéritive à bord du bateau Le Sablésien Quai National Sablé-sur-Sarthe

Croisière Apéritive à bord du bateau Le Sablésien

Embarquez à bord du Sablésien pour une croisière unique au cœur de la Vallée de la Sarthe, commentée par le capitaine.

Embarquez pour une croisière sur la Sarthe pour 1h30 pour vivre un moment insolite comme le passage d’une écluse à la manière traditionnelle.

1 verre au choix et planche festive.

Rendez-vous 20 mn avant le départ ! .

Quai National Le Port Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 93 13 reservation@bateau-sablesien.fr

English :

Come aboard the Sablésien for a unique cruise in the heart of the Sarthe Valley, commented by the captain.

German :

Gehen Sie an Bord der Sablésien für eine einzigartige Kreuzfahrt durch das Tal der Sarthe, die vom Kapitän kommentiert wird.

Italiano :

Salite a bordo del Sablésien per una crociera unica nel cuore della Valle della Sarthe, commentata dal capitano.

Espanol :

Suba a bordo del Sablésien para disfrutar de un crucero único en el corazón del valle del Sarthe, comentado por el capitán.

