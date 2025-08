Croisière Apéro à bord de « La Gogane » Rue du Pont Morannes sur Sarthe-Daumeray

Rue du Pont Morannes Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire

Début : 2025-08-09 19:00:00

fin : 2025-08-09 20:30:00

2025-08-09

Venez partager un apéritif à base de produits locaux à bord de « La Gogane » à Morannes

Embarquez et laissez-vous surprendre avec une silencieuse croisière apéro et glissez sur les eaux paisibles de la Sarthe en Anjou à Morannes…une expérience unique en symbiose avec l’environnement !

Admirez toute la beauté des paysages de l’Anjou et profitez d’un instant hors du temps à bord avec un apéritif de produits locaux concocté par traiteur Martial Desnoës à Morannes et servi par l’équipage de « La Gogane ».

Au départ de Morannes, embarquez pour une croisière en direction de l’écluse et du moulin de Pendu. Vous pourrez admirer le Château de l’Oseraie à Chemiré-sur-Sarthe ainsi que celui du Rocher à Morannes, sans oublier l’imposant moulin de Pendu.

Cette réplique de gabarot est équipée d’une motorisation électrique offrant une navigation silencieuse. Vivez des moments privilégiés sur l’eau en toute quiétude et découvrez les Basses Vallées Angevines, classées Natura 2000.

Vous pourrez également observer la faune et la flore grâce aux jumelles à votre disposition.

Réservations (obligatoires), en direct à l’office de tourisme Anjou Loir & Sarthe à Durtal, par téléphone ou sinon par mail à ot@ccals.fr

Règlement directement sur place.

Programme détaillé des croisières à télécharger ci-joint.

*Accès au ponton et au bateau difficiles pour les PMR.

**Pas de WC à bord.

L’embarcadère se situe à côté du camping Moredena et du restaurant-guinguette « Au Fil de l’Eau », rue du Pont à Morannes. Arriver 15 minutes avant le départ.

* Pour des événements privés ou professionnels le bateau rien que pour vous !

Vivez un moment de partage en famille, entre amis ou entre collègues et profitez de la privatisation du bateau avec équipage pour une sortie originale ou un événement festif. La privatisation s’effectue sur 1h30 ou 2h, le matin, le midi, l’après-midi ou le soir, en-dehors des horaires des croisières tout public. Embarquez vos invités où vous voulez et bénéficiez d’un cadre unique avec vue imprenable sur la rivière ! Tarifs et conditions sur demande.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

English :

Come and share an aperitif based on local products aboard « La Gogane » in Morannes

German :

Genießen Sie einen Aperitif aus lokalen Produkten an Bord der « La Gogane » in Morannes

Italiano :

Venite a condividere un aperitivo a base di prodotti locali a bordo de « La Gogane » a Morannes

Espanol :

Venga a compartir un aperitivo a base de productos locales a bordo de « La Gogane » en Morannes

