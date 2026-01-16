Croisière apéro sur la Loire Le Cellier

Croisière apéro sur la Loire

Lieu-dit Beaurivage Le Cellier Loire-Atlantique

Découvrez la Loire aux plus belles lueurs de la journée avec une balade apéritive au coucher du soleil entre Nantes et Ancenis.

Vous voulez prendre l’air, décompresser en fin de journée et profiter du spectacle des couleurs du soir sur la Loire. Cette balade est faite pour vous.

Préparez votre apéro ou optez pour l’un de nos extras et embarquez vos amis ou collègues pour une balade au crépuscule… Un moment de détente et d’apaisement garanti.

Admirez les jolies couleurs chatoyantes du soleil sur la Loire ainsi que la nature s’endormir au fil de la balade. Un spectacle qui ravira les amoureux de nature (et pas que !)

Réservez également votre panier apéro (en supplément) avec de délicieux produits locaux pour un moment convivial.

Départ tous les jours à 19h du mercredi au vendredi et à 18h30 le samedi et le dimanche.

Balade sous réserve des conditions de navigation. .

Lieu-dit Beaurivage Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 30 84 89 contact@detoursenloire.fr

English :

Discover the Loire at its most beautiful with a sunset aperitif walk between Nantes and Ancenis.

