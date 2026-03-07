Croisière au lever du soleil

1 rue Eric Tabarly Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 07:30:00

fin : 2026-10-03 09:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-10-03

Un temps unique sur la Loire pour s’éveiller au rythme du fleuve et de la faune sauvage.

L’équipage prévoit boissons chaudes et viennoiseries pour accompagner ce moment suspendu sur la Loire.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 11 avril 2026 de 6h45 à 8h45.

Samedi 3 octobre 2026 de 7h30 à 9h30. .

1 rue Eric Tabarly Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 22 87 00 contact@croisieressaumurloire.fr

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English :

A unique time on the Loire to wake up to the rhythm of the river and its wildlife.

L’événement Croisière au lever du soleil Saumur a été mis à jour le 2026-03-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME