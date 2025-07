Croisière Bordeaux by night à bord du Marco Polo Ponton Hazembat Langon

Croisière Bordeaux by night à bord du Marco Polo

Ponton Hazembat Avenue Élie Samsom Langon Gironde

Début : 2025-07-17 14:30:00

fin : 2025-07-17 23:30:00

2025-07-17 2025-08-02

La nuit, Bordeaux change de visage !

Vous naviguerez de Langon à Bordeaux accompagné de Didier Coquillas.

Vous franchirez le majestueux Pont de Pierre et pourrez admirer la Place de la Bourse et la façade des quais datant du XVIIIème siècle.

La visite guidée vous fera découvrir des rues et quartiers d’un œil nouveau la nuit, comme la célèbre rue St Catherine qui est à ce jour la plus longue rue piétonne d’Europe. Vous rejoindrez ensuite l’incontournable quartier St Michel avant de traverser le centre historique.

14h30 , embarquement à bord du Marco Polo

15h, départ, navigation commentée par un guide naturaliste puis arrivée à Bordeaux vers 19h, au ponton d’honneur

Buffet basque servi à bord

Vers 20h30 départ pour la visite pédestre du centre-ville historique de Bordeaux

23h retour en bus vers Langon

Départ maintenu à partir de 30 participants minimum

Réservation obligatoire .

Ponton Hazembat Avenue Élie Samsom Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 contact@lagirondedusud.com

