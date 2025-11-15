Croisière champagne et macarons a Paris sous les étoiles

SAMEDI 15 NOVEMBRE 19H00 Croisière champagne et macarons, Paris sous les étoiles entre célibataires Rendez-vous à 18h45 avec Thierry et Laurent station Bastille Détails lors de votre réservation UNIQUEMENT SUR RESERVATION PLACES LIMITEES SUR LE BATEAU au 06.990.956.30 http://nouvelledimension.free.frDécouvrez Paris lors d’une croisière enchantée sur la Seine au départ du Port de Paris-Arsenal : une autre façon de découvrir la ville lumière.Lieu : Paris Durée : 2h Accès en transport en commun : Bastille (métro ligne 1, 5 ou À bord de notre bateau, laissez-vous transporter par le charme envoûtant de Paris lors de votre croisière sur la Seine en début de soirée.Amarres larguées depuis le pittoresque Port de Paris-Arsenal, situé au pied de la place de la Bastille, votre aventure commence…Laissez derrière vous le tumulte de la ville pour vous laisser emporter par la tranquillité de la Seine, tandis que votre bateau franchit l’écluse de l’Arsenal pour s’aventurer sur ces eaux emblématiques.Un trio exquis de macarons, accompagné d’une coupe de champagne rafraîchissante accompagnera votre croisière ! À mesure que nous naviguons, vous croiserez les monuments légendaires qui bordent les rives de la Seine et d’autres trésors architecturaux de Paris qui offrent des perspectives uniques et des opportunités de photos inoubliables. Notre croisière vous emmène jusqu’à la majestueuse statue de la Liberté, symbole de liberté et de fraternité.Après avoir découvert Paris de la Seine et admiré monuments et trésors architecturaux, votre bateau reprend le chemin du retour vers le Port de Paris-Arsenal.Après cette croisière découverte avec notre guide Thierry ou Laurent proposent une balade pédestre depuis le port de l’arsenal découverte vers notre restaurant ou vous sera proposé un dîner surprise PARTICIPATION 35 € CROISIERE CHAMPAGNE sans le dîner

Offrir une croisière fluviale depuis le port de l’arsenal vers le plus beau patrimoine français via la Seine

Le samedi 15 novembre 2025

de 18h45 à 21h00

payant

0699095630

Public adultes. A partir de 38 ans. Jusqu’à 75 ans.

